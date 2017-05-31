В Милли Меджлисе Азербайджана проводится заседание подкомитета ПАСЕ по проблемам детей - ОБНОВЛЕНО

2017-05-31 11:37 | www.apa.az | 3

В Милли Меджлисе Азербайджана проводится заседание подкомитета по проблемам детей Комитета ПАСЕ по социальным вопросам, здоровью и постоянному развитию.

Как сообщает АПА, в рамках заседания организована парламентская сессия «Защита детей и повышение их знаний в цифровой среде».

Выступившая на мероприятии вице-спикер Милли Меджлиса Бахар Мурадова отметила, что Азербайджан всегда выступал с законодательными инициативами в сфере прав человека. По ее словам, эти законы создают хорошие условия для регулирования вопросов в этой сфере. Вице-спикер отметила, что в Азербайджане принимаются важные шаги в сфере информационной безопасности детей. Она отметила важность сотрудничества с ПАСЕ в этой сфере.

Председатель подкомитета баронесса Дорин Массей отметила, что в современном мире люди пользуются возможностями интернета. По ее словам, наряду с этим родители должны понимать, что эти возможности могут отрицательно влиять на детей, привести к их эксплуатации. Д.Массей отметила, что ПАСЕ придает особое значение безопасности детей и подчеркнула, что за стратегией по правам детей наблюдает специальная комиссия.

Депутат Милли Меджлиса Севиндж Фаталиева сказала, что проведение заседания в Азербайджане имеет большое значение. Она отметила важность распространения достигнутого в этой области опыта.



Председатель комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей Агия Нахчыванлы сказала, что 30 процентов населения Азербайджана составляют дети. По ее словам, проблема детей в Азербайджане всегда находится в центре внимания и забота к детям в стране растет с каждым годом. По словам депутата, Азербайджан присоединился ко всем международным документам в связи с правами детей. Она подчеркнула, что в результате армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта нарушены права и детей: «В то же время в Азербайджане более миллиона беженцев и вынужденных переселенцев. Более 300 тысяч из них это дети. Это является одним из важных факторов, приводящих к нарушению прав детей».



Заседание продолжится в течение дня.

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В Милли Меджлисе Азербайджана проводится заседание Подкомитета ПАСЕ по проблемам детей

В Милли Меджлисе Азербайджана проводится заседание Подкомитета по проблемам детей Комитета ПАСЕ по социальным вопросам, здоровью и постоянному развитию.

Как сообщает АПА, на заседании председательствует вице-спикер ММ Бахар Мурадова.

В рамках заседания также будет организована парламентская сессия «Защита детей и повышение их знаний в цифровой среде».