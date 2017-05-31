BP: Новый контракт по АЧГ может быть подписан в следующем месяце

2017-05-31 11:38 | www.apa.az | 4

Новый контракт по разработке блока месторождений Азери-Чыраг-Гюнешли может быть подписан в конце следующего месяца.

Как передает АПА-Экономикс, об этом сказал региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гери Джонс. По его словам, контракт охватит период до 2050 года. «BP останется оператором проекта. Подписанный документ позволит увеличить объем инвестиций, которые будут вложены в этот проект», - добавил Г.Джонс.

Напомним, что 23 декабря 2016 года SOCAR и британская BP, являющаяся оператором Азербайджанской международной операционной компании (АМОК), подписали письмо о принципах соглашения по разработке блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) до 2050 года. Это соглашение откроет дорогу большим инвестициям и продолжению разработки блока АЧГ, с которого в настоящее время добывается 620 тыс. баррелей нефти в сутки.

Акционерами АМОК являются BP, Chevron, Inpex, Statoil, ExxonMobil, TPAO, Itochu и ONGC Videsh.

Письмо о намерениях подписали президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев и региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гордон Биррелл. Письмо о намерениях согласовывает основные коммерческие принципы будущей разработки АЧГ и создает возможность для сторон в течение нескольких месяцев завершить переговоры и утвердить полностью оговоренные соглашения.