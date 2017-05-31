Генпрокуратура объяснила причину ареста Афгана Мухтарлы

2017-05-31 12:06 | www.apa.az | 3

Генпрокуратура внесла ясность в вопрос ареста Афгана Мухтарлы.

Как сообщил АПА руководитель пресс-службы Генпрокуроры Азербайджана Эльдар Султанов, А.Мухтарлы был задержан сотрудниками Госпогранслужбы 29 мая в 22:40 на территории Балакенского района, после того как незаконно пересек азербайджанскую границу. Во время задержания А.Мухтарлы оказал сопротивление сотрудникам Госпогранслужбы. А.Мухтарлы был задержан, во время обыска при нем была обнаружена крупная сумма денег.

Сейчас продолжаются следственные меры по уголовному делу.