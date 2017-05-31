На территории Азербайджана подует сильный ветер

2017-05-31 12:09 | www.apa.az | 3

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, ожидается гроза. Временами северо-западный ветер усилится. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 15-18°, днем 20-25° тепла, в Баку ночью 16-18°, днем 23-25° тепла.

Атмосферное давление повысится с 759 мм до 754 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 80-90%, днем 55-65%.

В районах Азербайджана местами ожидается гроза, кратковременные дожди. Местами ожидается град. Западный ветер временами будет усиливаться. Температура воздуха ночью составит 14-19° тепла, днем 23-28° тепла, в горах ночью 5-10° тепла, днем 13-18° тепла.