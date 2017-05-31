Пропали правозащитники, проверявшие фабрику Иванки Трамп

2017-05-31 11:45 | www.oxu.az | 3

В Китае пропали без вести двое сотрудников американской правозащитной организации China Labor Watch Ли Чжао и Су Хэн. Они занимались тайным расследованием условий труда на фабрике, выпускающей обувь фирмы Иванки Трамп.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает журнал Time.

Еще один представитель China Labor Watch, Хуа Хайфэн, задержан полицией. Его супруга Дэн Гуйлянь сообщила изданию, что получила из правоохранительных органов уведомление о запрете видеться с ним, разговаривать и получать от него деньги.

Правозащитная организация China Labor Watch базируется в Нью-Йорке. На протяжении своей 17-летней истории ее сотрудники изучают соблюдение трудового законодательства у поставщиков наиболее известных и крупных компаний в мире.

Как рассказал директор организации Ли Дзян, до своих подчиненных он пытался дозвониться десятки раз, и все попытки были безуспешными. Он считает, что активистов держат на фабрике или в полиции, чтобы с ними было невозможно связаться.

У дочери президента США на территории Китая зарегистрировано 16 торговых марок. Одобрение еще трех марок было получено от правительства КНР 6 апреля. Как раз в этот день вместе с отцом Дональдом Трампом она присутствовала на совместном ужине с председателем КНР Си Цзиньпином в поместье Мар-а-Лаго. Эту информацию распространило Associated Press.

Н.О.