Бавария и Азербайджан имеют потенциал для увеличения товарооборота - госсекретарь

2017-05-31 11:30 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/- Товарооборот между Баварией и Азербайджаном по итогам 2016 года достиг примерно одного миллиарда евро, сказал в среду госсекретарь министерства экономики, средств массовой информации, энергетики и технологий Федеральной земли Бавария Йозеф Пширер в ходе проходящего в Баку азербайджано-баварского бизнес-форума.

По его словам, между Баварией и Азербайджаном имеется потенциал для дальнейшего наращивания торгового оборота и есть большие возможности для совместного сотрудничества.

"Между Баварией и Азербайджаном сложились дружеские отношения, регулярно проводятся встречи и бизнес-круги Баварии заинтересованы в сотрудничестве с азербайджанскими предпринимателями",- сказал Пширер.

До конца 2017 года, по словам госсекретаря министерства, население Баварии достигнет 13 миллионов, а ВВП Баварии - 570 миллиардов евро, что является очень важным показателем.

"Бавария занимает ведущие позиции во внешнеэкономической деятельности Германии, и если Бавария была бы отдельной страной в ЕС, то она заняла бы седьмое место среди европейских стран. Но у нас нет желания отделяться от Германии. Бавария является неотъемлемой частью Федеративной республики и мы обладаем в мире самой конкурентоспособной экономикой. У нас есть своя экспортная политика. В прошлом году наш экспорт составил 185 миллиардов евро. Экономика Баварии является очень насыщеной и экспортоориентированной", - сказал Пширер.

(Автор: Гусейн Велиев)