Певица Эльмира Рагимова и ее внучка страдают от тяжелой болезни

2017-05-31 11:59 | www.oxu.az | 3

«Я очень соскучился по народной артистке Азербайджана Эльмире Рагимовой, по ее голосу и по ней самой. Я навестил ее. Эльмира ханум, у которой нежный голос и прекрасное сердце, очень обрадовалась моему приходу. Она не хотела говорить о своей болезни, но я расспросил ее о состоянии здоровья. Оказывается, внучка нашей любимой певицы тоже страдает от тяжелой болезни».

Как передает Oxu.Az, об этом в социальных сетях написал телеведущий гаджи Нуран Гусейнов.

Ведущий отметил, что одноименный проект благотворительного фонда «Həyat» («Жизнь») – передача «Həyat» на телеканале ATV окажет поддержку народной артистке:

«Артистка, не жалевшая своей молодости, творчества, прекрасного голоса и таланта для народа, теперь нуждается в нас, в нашей любви и поддержке. Верю, что все поклонники отправят СМС на номер 999 и помогут народной артистке. Эльмира ханум расскажет о своем здоровье и проблемах со здоровьем своей внучки в эфире передачи «Həyat»».

Отметим, что Э.Рагимова, прославившаяся песней «Tələbə», уже долгие годы не появляется на телеэкранах и не дает интервью журналистам.

Напомним также, что телеведущий гаджи Нуран Гусейнов несколько дней назад посетил борющуюся с тяжелой болезнью народную артистку Кенуль Хасиеву и пообещал собрать средства на ее лечение.

Айтен Садыгзаде

