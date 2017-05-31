При взрыве в Кабуле ранен посол Ирана – ВИДЕО + ОБНОВЛЕНО

2017-05-31 12:02 | www.oxu.az | 3

Посол Ирана в Афганистане получил ранения в результате мощного взрыва, прогремевшего в среду в Кабуле рядом с президентским дворцом и посольствами Германии и Ирана.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает новостной портал Эрем Ньюз со ссылкой на иранскую газету «Иатимад».

«Иранский посол Момаммат Реда Бархами получил ранения, серьезные повреждения получило здание посольства», - приводит издание цитату из иранской газеты.

Отмечается, что остальные дипломаты и другие сотрудники посольства здоровы.

По последним данным, в результате взрыва погибли 80 и пострадали более 350 человек.

11:23

В министерстве здравоохранения Афганистана сообщили, что число погибших в результате взрыва в центре Кабула увеличилось до 65 человек.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает телеканал TOLONews в твиттере.

Отмечается, что ранения различной степени тяжести получили еще 325 человек.

Кроме того, телеканал сообщил о гибели своего сотрудника Азиза Навина.

09:24

В столице Афганистана Кабуле прогремел мощный взрыв, сообщает Oxu.Az со ссылкой на BBC.

Согласно поступающим сообщениям, он произошел в центральной части города недалеко от иностранных посольств и президентского дворца.

Взрыв был такой мощности, что повредил дома на расстоянии нескольких сотен метров.

Центральная площадь города оцеплена полицией.

Как сообщает агентство Pajhwok Afghan News, более 10 человек погибли при взрыве, более сотни пострадали.

По данным японского общественного телевидения NHK, в результате взрыва пострадали два сотрудника посольства Японии.

Н.О.