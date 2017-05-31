Число жертв взрыва в Кабуле выросло до 80 человек - ОБНОВЛЕНО

2017-05-31 12:18 | www.apa.az | 3

Число погибших в результате взрыва в столице Афганистана Кабуле увеличилось до 80 человек, более 350 пострадали.

Как сообщает АПА со ссылкой на Reuters, об этом заявили в Минздраве страны.

Ранее сообщалось о 65 погибших и 325 раненых.

Мощный взрыв прогремел в Кабуле в среду утром недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств. Многие сооружения были повреждены, в них выбиты окна и двери. Агентство Reuters со ссылкой на полицию сообщило, что начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался у посольства Германии.

По предварительным данным, взорвалась автоцистерна для перевозки воды, сообщал местный телеканал Tolo News со ссылкой на МВД Афганистана.

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Не менее 50 человек погибли и около 150 получили ранения в результате взрыва, который прогремел утром 31 мая в Кабуле.

Как передает АПА со ссылкой на lenta.ru, на улице в афганской столице взорвался автомобиль, начиненный взрывчаткой. При этом агентство со ссылкой на Минздрав передает, что погибших 15, еще 300 человек пострадали.

Ранее сообщалось, что взрыв в афганской столице прогремел неподалеку от посольства Германии. Помимо диппредставительств, там же располагается рад ведомств, включая Национальный директорат безопасности.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за случившееся.

28 апреля афганское движение «Талибан» объявило о начале ежегодного весеннего наступления. В официальном сообщении талибы пообещали вести войну против «иностранных сил, их военной и разведывательной инфраструктуры и против их наемников внутри страны».

21 апреля переодетые в афганскую военную форму боевики «Талибана» ворвались на территорию армейской базы возле города Мазари-Шариф. В результате погибли по меньшей мере 140 человек.