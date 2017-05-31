Общественное объединение «Прозрачное Управление» присоединилось к Платформе Мира

2017-05-31 12:20 | www.apa.az | 3

Председатель Общественного Объединения « Прозрачное Управление» Джамиль Гаджиев сделал заявление, в связи с присоединением к «Платформе Мира между Арменией и Азербайджаном»

Как сообщили АПА в пресс-службе Платформы Мира, в заявлении говорится:

«Призываю интеллигенцию Армении и Азербайджана способствовать прекращению кровопролития и мирному урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, учитывая при этом территориальную целостность и суверенитет Армении и Азербайджана, а также признанных на международном уровне границ обоих государств.

Считаю важным выполнение принятых Советом Безопасности ООН соответствующих резолюций, резолюций и решений других международных организаций. Также очень важны усилия Минской Группы ОБСЕ по решению конфликта. Два народа имели общие традиции совместного проживания, сформировавшиеся в результате многовекового мирного сосуществования. Хочу отметить с сожалением, что в результате нерешенности конфликта представления подрастающих поколений в обеих странах друг о друге формируется только в контексте войны. Я поддерживаю идею мирного сосуществования народов и решения затянувшихся конфликтов. По этой причине, от имени возглавляемой мною организации, выражаю свою поддержку этой инициативе и заявляю о присоединении к «Платформе для Мира между Арменией и Азербайджаном», основной целью которой является содействие мирному решению Армяно-Азербайджанского Нагорно-Карабахского Конфликта».