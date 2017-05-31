Ветеран Второй мировой исполнил мечту спустя 71 год

2017-05-31 12:08 | www.oxu.az | 3

Ветеран Второй мировой войны Мильтон Макермэн закончил старшую школу в Калкяске, штат Мичиган. 89-летний выпускник получил почётную грамоту, а также принял участие в церемонии вручения дипломов, исполнив свою мечту спустя 71 год.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Life, об этом сообщает CNN.

В годы войны, чтобы присоединиться к Военно-морскому флоту, Мильтон подделал свидетельство о рождении и аттестат. Но, отслужив два года и вернувшись домой, продолжить образование он так и не смог. Денег практически не было, поэтому мужчина устроился на железную дорогу, где проработал 31 год. Когда историю Мильтона услышало руководство старшей школы в Калкяске, то было принято решение исполнить мечту ветерана.

Пока Мильтон заканчивал своё обучение в старших классах, он делился с подростками историями о войне. Но во время вручения дипломов ему было трудно подобрать слова. Ветеран признался, что эти выпускники гораздо умнее его.

Н.О.