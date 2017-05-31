Генпрокуратура о задержании Афгана Мухтарлы

2017-05-31 12:14 | www.oxu.az | 3

Генпрокуратура Азербайджана внесла ясность в вопрос ареста Афгана Мухтарлы.

Как передает Oxu.Az, руководитель пресс-службы Генпрокуроры Азербайджана Эльдар Султанов сообщил АПА, что А.Мухтарлы был задержан сотрудниками Госпогранслужбы 29 мая в 22:40 на территории Балакенского района, после того как незаконно пересек азербайджанскую границу.

Во время задержания А.Мухтарлы оказал сопротивление сотрудникам Госпогранслужбы. А.Мухтарлы был задержан, во время обыска при нем была обнаружена крупная сумма денег.

Сейчас продолжаются следственные меры по уголовному делу.

A.M.

