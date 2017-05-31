Синоптики обещают дожди

2017-05-31 12:26 | www.oxu.az | 3

В четверг, 1 июня, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью и утром местами ожидаются дожди и грозы.

Будет дуть переменчивый северо-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 15-18, днем 20-25, в Баку ночью 16-18, днем 23-25 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 754 мм до 759 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 80-90%, днем 55-65%.

В районах Азербайджана ожидаются грозы, временами дожди интенсивного характера, возможен град. Западный ветер местами временно усилится.

Температура воздуха составит ночью 14-19, днем 23-28, в горах ночью 5-10, днем 13-18 градусов тепла.

З.Г.

