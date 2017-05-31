ВС Армении нарушили режим прекращения огня 120 раз

2017-05-31 11:57 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, 82 (50 снарядов) и 120 (15 снарядов) миллиметровые минометы в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 120 раз, сообщает в среду министерство обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селах Паравакар Иджеванского района и Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Гаймаглы Газахского района, Кохнегышлаг Акстафинского района и на безымянных высотах на территории Товузского и Гедабекского районов.

Позиции Вооруженных Сил и населенные пункты Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Джевахирли, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавенского района, Горган, Гараханбейли, Горадиз, Ашагы Вейселли Физулинского района и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.