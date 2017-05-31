Курсы валют в банках Азербайджана – ОБНОВЛЕНО

2017-05-31 12:32 | www.oxu.az | 3

По состоянию на 31 мая в Азербайджане 31 банк осуществляет продажу иностранной валюты.

Oxu.Az со ссылкой на Fins.az представляет выгодный курс покупки и продажи доллара и евро в некоторых банках Азербайджана:

Сегодня доллар по самой высокой цене покупают Bank Avrasiya и Günaybank - 1,6950 маната. Дешевле всего доллар принимают в NaxçıvanBank - 1,6300 маната.

По самому низкому курсу доллар США продают в Amrahbank и Gunaybank - 1,6950 маната. Самый высокий курс в AGBank - 1,7150 маната.

Сегодня дороже всего европейскую валюту принимают в Bank Avrasiya - 1,8900 маната. По самой низкой цене евро покупают в Ziraat Bank Azərbaycan – 1,7800 маната. Самый низкий курс продажи евро – в Amrahbank - 1,9030 маната.

Дороже всего евро продают в Yapı Kredi Bank - 1,9396 маната.

10:12

Oxu.Az представляет курсы валют в банках Азербайджана по состоянию на 31 мая 2017 года.

Источник: azn.az

У.А.

