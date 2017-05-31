НАТО опровергло заявления минобороны Армении о разминировании в стране – пресс служба (эксклюзив)

2017-05-31 12:18 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - НАТО будет заниматься просвещением населения Армении по вопросам минной опасности, однако, разминирование не является частью этого проекта, сообщила Trend представитель пресс офиса Альянса в среду.

Ранее во вторник заместитель начальника управления оборонной политики министерства обороны Армении Мгер Исраелян заявил, что в ближайшие два месяца Армения и НАТО создадут Фонд доверия.

«В рамках этого фонда будут реализованы две программы – утилизация 130 негодных бронемашин, для чего предусмотрено 1,3 миллионов евро, и гуманитарное разминирование в приграничных районах», - сказал Исраелян.

НАТО и Армения работают вместе на основе Индивидуального партнерского плана действий, где основное внимание уделяется таким областям, как военная реформа, сообщил пресс-офис Альянса.

«В этом контексте, мы работаем над созданием нового Целевого фонда, который поможет Армении выполнить обязательства Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), а также внести вклад в безопасность гражданского населения. Также программа касается демилитаризации, демонтажа и утилизации, выведенных из эксплуатации военных транспортных средств», - сообщили в пресс-офисе НАТО.

НАТО продолжает призывать Армению и Азербайджан вернуться к переговорному процессу и добиваться мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, сообщили в пресс-центре, добавив, что Альянс полностью поддерживает процесс Минской группы с этой целью.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльмира Таривердиева)