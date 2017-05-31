За 25 лет Германия инвестировала в экономику Азербайджана полмиллиарда долларов - AZPROMO

2017-05-31 12:20 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - За последние 25 лет германские компании инвестировали в экономику Азербайджана 500 миллионов долларов, сказал в среду глава Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Руфат Мамедов в ходе проходящего в Баку азербайджано-баварского бизнес-форума.

По словам Мамедова, за этот же период инвестиции Азербайджана в экономику Германии превысили 100 миллионов долларов.

"Экономика Азербайджана интегрировала в мировую экономику, поэтому глобальные изменения сказываются и на нашей стране, но эти сложности временные. Учитывая, что подавляющее большинство азербайджанского экспорта приходится в основном на нефть, то соответственно от изменения цен на нефть зависят доходы нашей страны. Тем не менее, начиная с 2015 года, мы стали проводить серьезные реформы в направлении развития ненефтяного сектора. В стране были приняты различные программы, направленные на привлечение зарубежного капитала", - сказал Мамедов.

Начиная с 2016 года, как отметил глава AZPROMO, в стране введены специальные льготы для стимулирования ненефтяного экспорта.

"В стране создаются промышленные парки в сфере химической промышленности, производства строительных материалов и т.д.. Особое внимание также уделяется финансовому сектору с тем, чтобы поддерживать деятельность бизнеса", - сказал Мамедов.

За первые четыре месяца 2017 года ненефтяной экспорт вырос на 22 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и этот рост будет продолжаться, сказал глава AZPROMO.

(Автор: Гусейн Велиев)