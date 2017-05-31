Обнародован прогноз погоды на территории Азербайджана на июнь

2017-05-31 13:03 | www.apa.az | 3

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии МЭПР, в июне среднемесячная температура воздуха будет немного превышать климатическую норму.

Ожидается, что количество среднемесячных осадков в основном будет близко к климатической норме, иногда будет несколько превышать ее.

В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура воздуха составит 23-26° тепла (по ночам – 17-22°, днем - 24-29°, в некоторые дни до 33° тепла), что близко и немного превышает климатическую норму.

Ожидается, что количество осадков в июне будет близко к климатической норме, в некоторых местах несколько превысит ее (норма – 9-12 мм).