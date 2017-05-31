Начались оценочные учения НАТО с батальоном ОСС Вооруженных сил Азербайджана

2017-05-31 13:06 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны, азербайджанский батальон в 2014-ом году успешно прошел оценочные учения НАТО 2-го уровня и получил сертификат НАТО «Готов к бою». В настоящее время для подтверждения сертификата в полевых учениях, проводимых в Учебном Центре «Гарахейбат», участвуют примерно 700 военнослужащих личного состава, до 80 единиц военной техники и 4 вертолета.

Оценка батальона производится многонациональным оценочным составом с участием наблюдателей, представляющих командование сухопутных войск НАТО.



Учения продлятся до 2-го июня.