Внешние силы не могут повлиять на формат Азербайджан-Россия-Иран – МИД России

2017-05-31 12:36 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Отношения России с Азербайджаном и Ираном самоценны и не подвергаются влиянию извне, сказала на брифинге в среду представитель МИД России Мария Захарова. Так Захарова прокомментировала вопрос о формате сотрудничества Азербайджан-Иран-Россия.

По словам Захаровой, любое негативное или позитивное влияние извне вряд ли сможет, или должно влиять на отношения России с каждой из двух стран.

Ранее, в марте, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва заинтересована в наращивании сотрудничества в рамках трехстороннего формата Россия-Иран-Азербайджан.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Исламской республики Иран Хасан Рухани и Президент Российской Федерации Владимир Путин приняли декларацию по итогам трехсторонней встречи в Баку 8 августа 2016 года.

В совместной декларации лидеры трех стран подтвердили намерение развивать трёхстороннее сотрудничество. В декларации затронуты такие сферы взаимодействия, как совместная борьба с терроризмом, урегулирование региональных конфликтов, взаимодействие на Каспийском море, развитие связей в энергетике, на транспорте и других сферах.

Кроме того, Путин, Рухани и Алиев договорились создать рабочие группы по направлениям, представляющим взаимный интерес.

(Автор: Эльмира Таривердиева)