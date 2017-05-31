Состоялся очередной раунд политических консультаций между Азербайджаном и Колумбией

2017-05-31 13:08 | www.apa.az | 3

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках своего визита в Колумбию встретился с главой МИД этой страны Марией Анхелой.

Как сообщили АПА в пресс-службе МИД, в рамках встречи состоялся IV раунд политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами Азербайджана и Колумбии.

На встрече была подчеркнута важность проведения взаимных визитов высокого уровня для расширения контактов и ведения непрерывного диалога.

Э.Мамедъяров отметил, что торговый оборот между двумя странами не отвечает имеющемуся потенциалу. По его словам, для развития двусторонних экономических отношений было бы целесообразным создать совместную рабочую группу по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Колумбией.

Госпожа Мария Анхела Ольгин охарактеризовала Колумбию как друга Азербайджана. Она добавила, что будет рада видеть азербайджанские компании в Колумбии с точки зрения развития туристической, торговой областей, сферы вложения инвестиций и др. Она поблагодарила Азербайджан за то, что наша страна всегда поддерживает мир. Мария Анхела Ольгин отметила, что они готовы сотрудничать с нашей страной в послеконфликтных проектах.



Министры подписали «Договор о сотрудничестве в сфере культуры между Министерством культуры и туризма Азербайджана и Министерством культуры Колумбии», который придаст импульс для углубления культурных связей между двумя государствами.