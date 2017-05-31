Начались учения НАТО с батальоном ОСС Вооруженных сил Азербайджана – ФОТО

2017-05-31 13:06 | www.oxu.az | 3

В рамках Программы Концепции Оперативных Возможностей (ОСС) НАТО проводится очередное оценочное учение НАТО 2-го уровня с ОСС мотострелковым батальоном Вооруженных сил Азербайджана, заявленного в Объединение Совместных Сил.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана, ОСС батальон Азербайджана в 2014-ом году успешно прошел оценочное учение НАТО 2-го уровня и получил сертификат НАТО «Готов к бою». В настоящее время для подтверждения сертификата на полевое учение, проводимое в Учебном Центре «Гарахейбат», привлечены около 700 военнослужащих личного состава, до 80-ти единиц военной техники и 4 вертолета.

Оценка батальона проводится многонациональным оценочным составом с участием Состава Наблюдателей, представляющих Сухопутное Командование НАТО.

Учение пройдет до 2-го июня.

A.M.