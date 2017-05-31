Обнародован прогноз погоды на территории Азербайджана на июнь

2017-05-31 13:15 | www.oxu.az | 2

Стал известен прогноз погоды на июнь.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии МЭПР.

Согласно прогнозу, в июне среднемесячная температура воздуха будет немного превышать климатическую норму.

Ожидается, что количество среднемесячных осадков в основном будет близко к климатической норме, иногда будет несколько превышать ее.

В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура воздуха составит 23-26 (по ночам 17-22, днем 24-29, в некоторые дни до 33 градусов тепла), что близко и немного превышает климатическую норму.

Ожидается, что количество осадков в июне будет близко к климатической норме, в некоторых местах несколько превысит ее (норма – 9-12 мм).

A.M.