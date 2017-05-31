Эльмар Мамедъяров встретился с президентом Колумбии

2017-05-31 13:17 | www.apa.az | 3

В рамках официального визита в Республику Колумбия министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с президентом этой страны Хуаном Мануэлем Сантосом Калдероном.

Как сообщили АПА в пресс-службе МИД, президент Колумбии сказал, что Азербайджан является самой сильной страной своего региона. Хуан Мануэль Сантос Калдерон отметил, что рад экономическим и политическим успехам, которых добилась наша страна за последние годы. Он сказал, что совершит визит в Азербайджанскую Республику при первой же возможности.

В рамках встречи было выражено удовлетворение развитием дружественных связей на высоком уровне между Азербайджаном и Колумбией. Стороны отметили наличие большого потенциала для еще большего развития этих отношений. На встрече был проведен обмен мнениями вокруг вопросов сотрудничества в политической, экономической, сельскохозяйственной и энергетической сферах, а также подчеркнута важность укрепления торговых связей.

Э.Мамедъяров предоставил информацию о переговорном процессе по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

На встрече также был проведен обмен мнениями по вопросам, представляющим обоюдный интерес.