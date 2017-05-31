Председатель комитета: «Азербайджан погашает внешний долг по графику»

2017-05-31 13:19 | www.apa.az | 3

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса обсуждался законопроект «Об исполнении госбюджета Азербайджана за 2016 год».

Как передает АПА-Экономикс, председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса Зияд Самедзаде дал информацию о законопроекте.

Он отметил, что несмотря на удешевление нефти и внешние риски, задачи и обязательства по госбюджету полностью выполнены. По словам З.Самедзаде, внешний госдолг Азербайджана составляет 20,4% ВВП. «У Азербайджана нет никаких проблем перед каким-либо государством по погашению внешнего долга. Азербайджан в утвержденном порядке и в сроки осуществляет погашение кредитов, срок оплаты которых достиг. А это имеет большое значение для сохранения взаимных отношений».

После председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов сказал, что доходы госбюджета исполнены на 104,1%. В.Гюльмамедов, доведя до внимания основные направления по расходам госбюджета за отчетный год, добавил, что расходы госбюджета в 2016 году составили 17751,3 млн. манатов и были исполнены на 96%.