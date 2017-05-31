SOCAR отказалась от геологоразведочных работ на Востоке Турции

2017-05-31 13:31 | www.oxu.az | 3

Компания SOCAR Turkiye Enerji (турецкая «дочка» Госнефтекомпании Азербайджана) отказалась от планов по проведению геологоразведочных работ на Востоке Турции.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил глава компании Заур Гахраманов.

«Мы провели сейсмические исследования и другие работы. Запасы углеводородов на этой территории есть, но они коммерчески непривлекательны. Поэтому было принято решение о приостановке геологоразведочных работ на Востоке Турции, и Совет директоров SOCAR Turkiye Enerji его утвердил».

Отметим, что министерство энергетики и природных ресурсов Турции выдало SOCAR Turkiye Enerji A.S. 4 лицензии сроком на пять лет на проведение разведочных работ с целью поиска нефтяных залежей в Газиантепе, Диярбакыре, Адыямане, Кахраманмараше, Батмане и Муше.

A.M.