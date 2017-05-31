SOCAR отказалась от геологоразведочных работ на Востоке Турции

2017-05-31 13:24 | www.apa.az | 2

Компания SOCAR Turkiye Enerji (турецкая «дочка» Госнефтекомпании Азербайджана) отказалась от планов по проведению геологоразведочных работ на Востоке Турции.

Как передает АПА-Экономикс, об этом сообщил глава компании Заур Гахраманов. «Мы провели сейсмические исследования и другие работы. Запасы углеводородов на этой территории есть, но они коммерчески непривлекательны. Поэтому было принято решение о приостановке геологоразведочных работ на Востоке Турции, и Совет директоров SOCAR Turkiye Enerji его утвердил».

Отметим, что Министерство энергетики и природных ресурсов Турции выдало SOCAR Turkiye Enerji A.S. 4 лицензии сроком на пять лет на проведение разведочных работ с целью поиска нефтяных залежей в Газиантепе, Диярбакыре, Адыямане, Кахраманмараше, Батмане и Муше.