Завершились соревнования первенства зоны «Молодые спасатели и пожарные»

2017-05-31 13:30 | www.apa.az | 2

Как сообщает АПА, завершились начавшиеся 10 мая соревнования первенства. Выступивший на мероприятии первый заместитель начальника Спасательной службы особого риска МЧС, генерал-майор Магеррам Гасанов отметил, что с каждым годом растет забота государства о молодежи. По его словам, МЧС постоянно проводит соревнования и конкурсы для молодежи.

М.Гасанов отметил, что целью проведения соревнований является поднятие уровня подготовки молодежи в чрезвычайных ситуациях, чувства ответственности общественной и личной безопасности у школьников.

Выступивший на мероприятии замначальника Управления молодежи и спорта города Баку Айдын Юсифов, заместитель начальника Управления по связям с общественностью МЧС, полковник Махбуба Мустафаева пожелали удачи участникам соревнований.



На зональном первенстве приняли участие 119 учеников из 17 школ.



Соревнования прошли в трех этапах по «Пожарной эстафете», «Полосе препятствий» и «Молодым экспертам». Соревнования прошли в условиях жесткой борьбы, победителей выбрало жюри.



Команды победители были награждены кубками и дипломами. Занявшие I и II места будут представлять Баку на VI первенстве республики «Молодой спасатель и пожарный». Эти соревнования пройдут 25 июня – 2 июля в Габале.