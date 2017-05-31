Председатель комитета: Азербайджан погашает внешний долг по графику

2017-05-31 13:50 | www.oxu.az | 2

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса обсуждался законопроект «Об исполнении госбюджета Азербайджана за 2016 год».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, председатель паламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Зияд Самедзаде дал информацию о законопроекте.

Он отметил, что, несмотря на удешевление нефти и внешние риски, задачи и обязательства по госбюджету полностью выполнены.

По словам З.Самедзаде, внешний госдолг Азербайджана составляет 20,4% ВВП.

«У Азербайджана нет никаких проблем перед каким-либо государством по погашению внешнего долга. Азербайджан в утвержденном порядке и в сроки осуществляет погашение кредитов, срок оплаты которых настал. А это имеет большое значение для сохранения взаимных отношений».

Затем председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов сообщил, что доходы госбюджета исполнены на 104,1%.

Доведя до внимания основные направления по расходам госбюджета за отчетный год, В.Гюльмамедов добавил, что расходы госбюджета в 2016 году составили 17751,3 млн манатов и были исполнены на 96%.

A.M.