Изменены условия по сроку заключения трудового договора

2017-05-31 13:57 | www.apa.az | 2

Изменены условия по сроку заключения трудового договора.

Как передает АПА-Экономикс, на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса был обсужден законопроект изменений в Трудовой кодекс. О проекте рассказал председатель комитета по труду и социальной политике Хади Раджабли.

Согласно изменениям в 45-ю статью (срок трудового договора) кодекса, трудовой контракт будет заключаться на срок или бессрочно. Срочные трудовые договора будут заключаться на обговоренный сторонами срок. По нынешнему варианту, трудовой договор может заключаться на срок заранее не установленный (бессрочно) или сроком на 5 лет.

По новому проекту, согласно пункту «б» 70-й статьи кодекса при уменьшении числа работников или сокращении штата, работодатель, сообщая о расторжении трудового договора, будет учитывать трудовой стаж. Так, если трудовой стаж составляет до 1 года предупреждение о сокращении или ликвидации штата делается минимум за 2 календарные недели, если стаж составляет 1-5 лет – минимум за 4 календарные недели, при стаже 1-10 лет – минимум за 6 календарных недель, при стаже более 10 лет – минимум за 9 календарных недель.

По новому проекту, при расторжении трудового договора по пунктам «а» и «б» 70-й статьи Трудового кодекса при выплате пособий при увольнении будет учитываться трудовой стаж. При трудовом стаже до 1 года сотруднику выплачивается пособие в размере среднемесячной заработной платы, при стаже 1-5 лет – как минимум в эквиваленте 1,4 среднемесячной зарплаты, при стаже более 10 лет – минимум 2 эквивалента среднемесячной заработной платы.

По нынешнему варианту кодекса, при расторжении трудового договора по пунктам «а» и «б» 70-й статьи Трудового кодекса сотруднику выдается пособие при увольнении в размере не меньше чем средняя зарплата, сотрудникам с момента увольнения с работы до трудоустройства на новую работу за второй и третий месяц выплачивается среднемесячная зарплата.

Изменения были приняты путем голосования.