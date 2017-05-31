Акция мусульманина на улице Манчестера растрогала прохожих – ВИДЕО

2017-05-31 14:00 | www.oxu.az | 2

Блогер Бактэш Ноори (Baktash Noori) решил сгладить накал исламофобии в Манчестере после недавнего теракта.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, он вышел на улицу этого английского города с табличкой «Я мусульманин и я доверяю тебе. Достаточно ли ты мне доверяешь для того, чтобы обнять?». Мужчина надел черную повязку на глаза и стоял с распростертыми объятиями, ожидая реакции.

Некоторое время к нему никто не подходил. Один из прохожих прочел надпись на табличке и двинулся дальше, однако спустя несколько секунд вернулся, чтобы обнять парня. «Ты не один, мальчик. Я не считаю тебя чужаком», - твердил он, после чего люди стали один за одним обнимать молодого человека.

Одна из девушек сказала: «Я буду обнимать тебя каждый день, потому что я всецело доверяю тебе». Постепенно к Ноори выстроилась очередь, люди окружили его плотным кольцом.

Блогер опубликовал ролик с экспериментом на YouTube-канале The Life of Bako. За два дня видео набрало более полумиллиона просмотров. В комментариях жители Манчестера отметили, что Ноори восстановил их веру в людей, потерянную после теракта и всплесков проявлений расизма.

В результате теракта на концерте Арианы Гранде 22 мая в Манчестере погибли 22 человека. По подозрению в совершении преступления задержаны 15 человек. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство». Террористы назвали взрыв местью за нападение на «земли мусульман».

Н.О.