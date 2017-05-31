Змеи атакуют ереванцев

2017-05-31 14:24 | www.oxu.az | 2

В Ереване четвертый раз за последние сутки поступил сигнал об обнаружении змеи, передает Oxu.Az со ссылкой на Новости-Армения.

Как сообщает пресс-служба МЧС Армении, вчера в 15:57 поступило сообщение о том, что во дворе одного из домов в столичном районе Сари Тах была замечена змея.

Выехавшие по вызову спасатели обнаружили в указанном месте краснобрюхого полоза (вид змей рода семейства ужеобразных) и перевезли его в безопасное место.

Ранее сообщалось, что утром 30 мая поступил сигнал о том, что на газозаправочной станции на улице Анастаса Микояна была обнаружена гюрза, а спустя несколько часов во дворе жилого дома по улице Ваагна Давтяна в Ереване был замечен закавказский полоз. Накануне днем на улице Хапанцяна, на которой расположена Канакерская ГЭС, также была обнаружена гюрза. Спасатели поймали змей и перевезли в безопасное место.

Н.О.