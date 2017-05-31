Али Лариджани вновь избран председателем парламента Ирана

2017-05-31 14:19 | www.apa.az | 3

Али Лариджани переизбран на пост спикера парламента Ирана.

Как сообщает тегеранское бюро АПА, на сегодняшнем заседании парламента Ирана 10 созыва законодатели вновь избрали Али Лариджани спикером парламента.

За кандидатуру председателя парламента Ирана восьмого и девятого созыва Лариджани на заседании проголосовали 204 депутата из 268. Лариджани был единственным кандидатом на пост спикера парламента.

Первым заместителем председателя парламента был вновь избран депутат Масуд Пизишкийан (179 голосов), вторым заместителем председателя парламента - Али Мутахари (163 голоса).

Ранее распространилась информация о том, что фракция «Надежда» выдвинет на пост спикера кандидатуру Масуд Пизишкийан. Он избран депутатом от избирательных округов Тебриза, Азершехера и Оско.