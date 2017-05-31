Парламент Азербайджана утвердил исполнение бюджета за 2016 год
2017-05-31 14:32 | www.oxu.az | 3
На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса был обсужден законопроект «Об исполнении государственного бюджета за 2016 год» и ежегодный отчет по исполнению госбюджета.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в ходе обсуждений министр финансов Самир Шарифов заявил, что в 2016 году под руководством президента Ильхама Алиева были выполнены важные социальные задачи.
«Произошла адаптация экономики к новым реалиям», - отметил министр.
После обсуждений данный законопроект и ежегодный отчет об исполнении госбюджета были выставлены на голосование и приняты.