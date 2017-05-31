Азербайджанcкий фильм откроет кинофестиваль в Чехии (ФОТО)

2017-05-31 13:11 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - Художественный фильм азербайджанского режиссера Ильгара Наджафа "Nar bağı" ("Гранатовый сад") будет представлен на Международном кинофестивале в Карловых Варах (Чехия), сообщили Trend Life в министерстве культуры и туризма Азербайджана. Фестиваль пройдет 30 июня-8 июля.

Кинокартина совместного производства киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы и кинокомпании "Buta Film" в включена в программу фестиваля "К Востоку от Запада". Показ фильма " Nar bağı" откроет конкурсную программу фестиваля.

Авторами сценария фильма являются Асиф Рустамов, Ильгар Наджаф и Ролаф Ян Миннебоо, оператор-постановщик - Айхан Салар, художник-постановщик - Рафиг Насиров, композитор – Фируддин Аллахверди, исполнительный продюсер - Акиф Алиев, продюсер - Мушфиг Хатамов и Ильгар Наджаф.

Роли в фильме исполнят Гурбан Исмаилов, Илаха Гасанова, Самими Фархад, Гасан Агаев и другие.

(Автор: Джани Бабаева)