В Баку торжественно отметят юбилей Фирангиз Ализаде

2017-05-31 13:18 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева 2 июня состоится мероприятие, посвященное 70-летнему юбилею видного композитора, народной артистки, кавалера ордена "Шараф", профессора, председателя Союза композиторов Азербайджана Фирангиз Ализаде, сообщили Trend Life в Министерстве культуры и туризма Азербайджана.

Фирангиз Ализаде - композитор широкого творческого диапазона. Она автор опер, балетов, многочисленных произведений камерной, симфонической, инструментальной, вокальной, хоровой музыки. Ее произведения воплощают современность и традиции национальной музыки.

Оперы композитора "Интизар", "Твое имя море", "Всадник на белом коне", балеты "Пустая колыбель" и "Город-граница", произведения для различных составов ансамблей "Габильсаягы", "Мугамсаягы", "Оазис", "Дервиш", "Абшерон", "Шелковый путь", концерт для виолончели с оркестром и другие являются яркими страницами азербайджанской музыкальной культуры.

(Автор: Джани Бабаева)