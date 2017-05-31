Замминистра иностранных дел Азербайджана Араз Азимов находится с визитом в Афганистане

2017-05-31 14:31 | www.apa.az | 3

Как сообщили АПА в пресс-службе МИД, в рамках визита А. Азимов был принят президентом Афганистана Ашрафом Гани.

Араз Азимов передал приветствие президента Азербайджана Ильхама Алиева и пригласительное письмо президенту Афганистана. Президент Ашраф Гани попросил передать президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву самые добрые пожелания.

Также замминистра встретился с министром иностранных дел Афганистана Салахуддином Раббани и другими официальными лицами.

В ходе встреч были обсуждены вопросы двустороннего политического диалога и практического сотрудничества.

Официальные лица Афганистана подчеркнули, что они высоко оценивают усилия Азербайджана в создании стабильности в их стране и сопредседательство в Стамбульском процессе – Сердце Азии.

В ходе визита А. Азимов выступил в Стамбульском процессе – Сердце Азии в качестве сопредседателя встречи на уровне послов. На этой встрече были обсуждены вопросы подготовки заседания Стамбульского процесса – Сердце Азии на уровне министров, которое состоится в конце года в Баку.