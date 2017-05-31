Эксперт о ситуации в банковском секторе Азербайджана

2017-05-31 15:00 | www.oxu.az | 4

После девальвации маната и массового закрытия банков в Азербайджане доверие к банкам снизилось, в этой сфере наблюдается упадок.

На днях Палата надзора над финансовыми рынками заявила о взятии под особый контроль еще 5 банков, после чего вопрос о будущем банковского сектора вновь встал на повестку дня.

Как передает Oxu.Az, экономический эксперт Пярвиз Гейдаров заявил Milli.Az, что проблемы банковского сектора, на самом деле, остались нерешенными. Просто из-за стабилизации общей экономической атмосферы кризисная ситуация в этой сфере ощутимо снизилась:

«Первый квартал этого года был завершен с прибылью. По информации на 1 апреля 2017 года, чистая прибыль банковского сектора составила 123,4 млн манатов. Прошлый год был завершен с убытком в размере 1 млрд 667,6 млн долларов. Но это очень хрупкий результат. Если бы манат продолжил дешеветь, то банки вряд ли сейчас находились в такой ситуации».

По мнению эксперта, в целом проблемы банковского сектора существовали уже давно:

«Неразборчивое распределение потребительских кредитов, злоупотребление щедростью зарубежных финансовых структур и другие факторы давно подводили систему к краху.

С 2012 года все это уже начало вызывать беспокойство, стали говорить о необходимости проведения серьезных мер контроля и необходимости ужесточения условий выдачи потребительских кредитов в стране. Но было уже поздно…

Правда начались мероприятия по постепенному увеличению уставного капитала банков, ужесточению кредитования и т.д. Однако начавшееся в июне 2014 года падение цен на нефть быстро вскрыло «больную рану».

Кстати, ЦБА одно время хотел принять строгие меры в связи с новой ситуацией, возникшей в банковском секторе после падения цен на нефть, отметил Гейдаров.

«После второй девальвации 21 декабря 2015 года были отозваны лицензии ряда банков, также были совершены попытки объединить некоторые банки.

Но данные мероприятия были обречены на неудачу. Это надо было делать еще после первой девальвации. Требования ЦБА по повышению уставного капитала банков, ужесточение условий потребительского кредитования и другие косвенные мероприятия надо было совершать еще в период высоких цен на нефть.

Однако, к сожалению, ЦБА занял совершенно противоположную позицию и после девальвационных мероприятий еще сильнее застраховал коммерческие банки страны. В настоящее время всем банкам требуется мощная финансовая поддержка», - отметил он.

Эксперт полагает, что в ближайшее время ожидать улучшений в банковском секторе не приходится:

«Дело в том, что сегодня банки не могут выдавать кредиты. Во-первых, экономическая активность находится на нулевом уровне. Во-вторых, высок уровень рисков в реальном секторе. В-третьих, вера в манат уже не такая высокая как раньше. Кредитные средства тоже обходятся недешево. Если банк выдает кредиты населению под 15% годовых, то что уж там говорить о бизнес-кредитах?

Отмечается, что в настоящее время 5 банков взяты под особый контроль из-за проблем с капиталом, до середины года проблема с их капитализацией должна быть решена.

В прошлом году закрылось 11 банков. В этом году объединились два банка. Сегодня в стране действует 31 банк. У оставшихся банков на первый взгляд нет проблем с капиталом, но ситуация в них хрупкая. Поэтому для восстановления банковского сектора страны потребуется еще много времени».

У.А.

