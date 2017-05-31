Сотрудники Центра Barama приняли участие на встрече со школьниками (ФОТО)

2017-05-31 13:19 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Центр инноваций и предпринимательства Barama ООО Azercell Telekom и сотрудники центра предпринимательства при содействии Chevron Xəzər LTD и организационной поддержке Junior Achievement Azerbaijan, оказали поддержку школьникам в рамках проекта "Построй будущее: планирование и развитие карьеры в школах".

Сотрудники центра Фидан Тофиди и Ирада Мамедова приняли участие на встрече со школьниками, проведенной в рамках проекта. Основной целью заключительного этапа проекта "Построй будущее: планирование и развитие карьеры в школах", реализуемого в 2016-2017 учебном году, являлось просвещение учащихся о возможностях развития карьеры и различных областях профессиональной деятельности на рынке труда.

На данной встрече приняли участие 110 учеников, отличившихся активностью на этапе тренингов проекта, из девяти общеобразовательных учреждений, расположенных в Баку и прилегающих к нему районах (средняя школа № 288 имени Нефтяника Гурбана, средняя школа № 228 имени Алигейдара Кязимова, полная средняя школа № 161 имени Д.Джаббарлы, Бакинский Европейский Лицей, школа-лицей «Интеллект» № 49, полная средняя школа № 163, школа-лицей № 6, полная средняя школа № 217 имени Эльшана Султанова, технико-гуманитарный лицей № 147). Сотрудники Центра инноваций и предпринимательства Barama отметили важность преподавания в школе выбора карьеры, рассказали участникам программы о возможности успешной карьеры в сфере искусства, роли современных инноваций на рынке труда. Информируя о деятельности Центра инноваций Barama, сообщили, что он является проектом, созданным в 2009 году компанией Azercell с целью поддержки предпринимательства в Азербайджане. В основном, Barama, поддерживая новые начинания - стартапы и проекты, действующие в области информационных технологий, способствует их превращению в полноценный бизнес. За 8 лет своей деятельности центр Barama добился значительных успехов: так, в центре было запущено более 70 проектов, 40 из которых были успешно завершены и созданы десятки компаний, действующих в настоящее время.

На следующем этапе встречи, для учащихся была создана возможность проведения обсуждений за круглым столом в виде группы с каждым профессионалом, в соответствии с их интересами. Сотрудники Центра инноваций и предпринимательства Barama отличились активностью в обсуждениях.

Лидер в сфере мобильной связи Азербайджана и крупнейший инвестор ненефтяного сектора, ООО Azercell Telecom было основано в 1996 году. Сеть компании, на долю которой приходятся 48 процентов мобильного рынка страны, охватывает 99,8 процента населения. Сегодня 4,5 миллиона человек выбирают в качестве оператора Azercell. Мобильный оператор Azercell внедрил в Азербайджане ряд инновационных технологий и концепций: GSM-технологии, систему предоплаченных мобильных услуг, 24/7 Телефонный центр, абонентскую службу онлайн, GPRS/EDGE (мобильный интернет), M2M, MobilBank, концепцию офисов Azercell Express, представляющих три службы в одной точке, мобильную электронную услугу "АСАН Имза" и др. В 2012 году компания Azercell представила сеть четвертого поколения LTE. Согласно результатам компании Global Wireless Solutions, проводящей исследования в сфере качества мобильной связи, а также международных систем Opensignal и Testmy.net, измеряющих сетевое качество радиосигналов, сеть компании Azercell среди операторов мобильной связи Азербайджана по многим параметрам продемонстрировала самые высокие показатели.