Президент: «Мысли, прозвучавшие в письме Трампа, являются еще одним показателем поддержки Азербайджану» - ОБНОВЛЕНО

2017-05-31 14:41 | www.apa.az | 3

Как передает АПА-Экономикс, на встрече президент Ильхам Алиев отметил приверженность новой администрации США реализации Южного газового коридора. «Мы высоко оцениваем это. Мысли, прозвучавшие в письме Трампа, являются еще одним показателем поддержки Азербайджану», - подчеркнул И.Алиев.

«Азербайджан открывает новую страницу развития нефтегазовой промышленности. Готова вся необходимая инфраструктура, трубопроводы, профессиональные кадры. Таким образом, перед нами нет никаких преград, и очень положительный факт, что мы продолжаем с новой администрацией США хорошее сотрудничество в энергетике и в других областях», - сказал президент.

Робин Данниган заявила, что новая администрация Белого дома продолжит оказывать поддержку проекту Южный газовый коридор: «Мы благодарны Вам за сотрудничество с нами в энергетической сфере, и за поддержку Азербайджаном дела укрепления энергетической безопасности в регионе».