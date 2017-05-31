Предложенные в УК изменения в связи с увеличением размера штрафов приняты
2017-05-31 15:06 | www.apa.az | 3
Как сообщает АПА, проект был представлен председателем Комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли.
Он отметил, что за прошедший период повторная разработка Кодекса об административных правонарушениях сделала необходимым пересмотреть суммы штрафов. Председатель комитета сказал, что в 17 главе кодекса размеры штрафов увеличиваются до 20 раз.
Проект был вынесен на голосование и принят.