Азербайджану нужен закон о защите прав кредиторов

2017-05-31 13:28 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане необходимо принять закон о защите прав кредиторов, сказал в среду журналистам глава Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев.

"Без наличия данного закона активного развития кредитования очень сложно добиться. Затем нужно будет работать над созданием Гарантийного фонда, который обеспечивал бы клиентам часть процентной ставки по кредитам", - сказал он.

По его словам, сегодня процентные ставки по принимаемым банками депозитам очень высокие, что и сказывается на кредитных ставках.

"Особенно это касается депозитов в манатах (15 процентов). К этому добавляется маржа по рискам и банковские расходы, в результате чего процентные ставки по выдаваемым банками кредитам достигают 24-25 процентов. Поэтому малым и средним предприятиям и даже крупному бизнесу сложно привлекать займы при наличии таких процентных ставок. А принятие вышеуказанного закона помогло бы развить кредитование в стране", - сказал Нуриев.

(Автор: Анвар Мамедов)