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В Университете языков принято окончательное решение в связи с государственным экзаменом

2017-05-31 15:26 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, декан факультета образования университета Фикрет Джахангиров сказал, что на заседании Ученого совета было принято окончательное решение в связи с государственным экзаменом. На заседании были обсуждены 2 предложения: письменный экзамен и 50 тестовых вопросов или дипломная работа.

Согласно принятому на заседании окончательному решению, учитывая особенности специальностей по кадровой подготовке в Университете языков и предложения студентов, было принято решение о проведении на уровне бакалавриата итоговой аттестации в форме экзамена на основе вопросов, составленных по предметам специальности, или в форме защиты выпускной работы. Наряду с этим, для успешного проведения итоговой аттестации считается целесообразным продление срока летней экзаменационной сессии.

Отметим, студенты университета выражают недовольство в связи с возвращением государственного экзамена. После вчерашнего протеста под руководством замминистра образования Джейхуна Байрамова состоялась встреча со студентами. Сообщалось, что после выслушивания предложений студентов на заседании Ученого совета будет принято решение.

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