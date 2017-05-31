Элтон Джон впервые выступит в Грузии

2017-05-31 15:25 | www.oxu.az | 3

Всемирно известный британский поп-певец, пианист и композитор сэр Элтон Джон (Elton John) впервые выступит в Грузии 16 сентября 2017 года. Выступление знаменитого музыканта пройдет на сцене Black Sea Arena в Шекветили (регион Гурия, близ Батуми), передает Oxu.Az со ссылкой на sputnik-georgia.ru.

До британской звезды в этом концертном зале выступали такие легендарные исполнители, как Кристина Агилера, Ванесса Мэй, а также рок-группы Aerosmith и Scorpions.

В Грузии Элтон Джон выступит в рамках турне 2017 года под названием «Wonderful Crazy Night». Музыкант исполнит на грузинской сцене старые хиты и композиции с последнего студийного альбома «Wonderful Crazy Night».

Концерт Элтона Джона в Грузии организует группа «Solo» персонального обслуживания «Банка Грузии» и грузинская промоутерская компания «Easter Promoution». Переговоры с музыкантом о концерте в Грузии велись более полутора лет, сумма гонорара за концерт не разглашается. Билеты на концерт Элтона Джона для пользователей «Solo» поступят в продажу с 25 июня, их стоимость начинается от 90 лари (порядка 37 долларов). Билеты для всех остальных поступят в продажу с 29 июня по цене от 150 лари (порядка 62 долларов).

A.C.

