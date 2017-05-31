Азербайджан готовит новую стратегию по управлению госдолгом - министр

2017-05-31 13:39 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Правительство Азербайджана готовит стратегию управления государственным долгом, сказал в среду министр финансов Самир Шарифов на пленарном заседании парламента в рамках обсуждения исполнения госбюджета на 2016 год.

По его словам, в настоящее время для снижения зависимости экономики от нефти реализуются важные проекты, среди которых также есть новые фискальные правила.

"Все это в итоге позволит нам обеспечить стабильность экономики и нейтрализовать внешние шоки", - добавил министр.

По состоянию на первое января 2017 года объем внешнего государственного долга Азербайджана составил 6 913,2 миллиона долларов (12 241,3 миллиона манатов), что составляет 20,4 процента ВВП страны.

В статистику по заимствованиям включены прямые обязательства государства и условные обязательства по кредитам, привлеченным под государственную гарантию.

Внешний госдолг состоит в основном из кредитных программ и инфраструктурных проектов международных финансовых институтов, а также из ценных бумаг, размещенных на международных финансовых рынках.

(Автор: Азад Гасанли)