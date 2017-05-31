Закир Нуриев: 70% залогов в банке составляет недвижимость

2017-05-31 15:32 | www.oxu.az | 3

«В настоящее время 70% принимаемых банками залогов составляет недвижимость».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом президент Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев заявил на региональной конференции на тему «Реформа залога движимого имущества: достижения и вызовы».

По его словам, большинство малых и средних объектов предпринимательства не могли заложить свою недвижимость для получения кредита:

«С принятием закона «О залоге движимого имущества» возможности кредитования малого и среднего предпринимательства улучшатся.

Применение закона увеличит доходы малообеспеченной части населения, повысит занятость, послужит уменьшению бедности».

У.А.

