В Азербайджане суммы штрафов увеличены в 20 раз

2017-05-31 15:39 | www.oxu.az | 3

В ходе сегодняшнего заседания Милли Меджлиса был вынесен на обсуждение проект, предусматривающий увеличение размера штрафов по ряду статей Уголовного Кодекса.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, проект был представлен председателем парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли.

Он отметил, что за прошедший период повторная разработка Кодекса об административных правонарушениях привела к необходимости пересмотра суммы штрафов. Председатель комитета сказал, что в 17-й главе Кодекса размеры штрафов увеличиваются от 2-3 раз до 20 раз.

Проект был вынесен на голосование и принят.

A.M.