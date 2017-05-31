Началось оценочное учение НАТО с батальоном ОСС Вооруженных сил Азербайджана (ФОТО)

2017-05-31 13:56 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В рамках программы Концепции оперативных возможностей (ОСС) НАТО, проводится очередное оценочное учение НАТО второго уровня с участием ОСС мотострелкового батальона Вооруженных сил Азербайджана, объявленного в Объединение Совместных Сил, сообщает в среду министерство обороны Азербайджана.

ОСС батальон Азербайджана в 2014-ом году успешно прошел оценочное учение НАТО второго уровня и получил сертификат НАТО «Готов к бою». В настоящее время для подтверждения сертификата, на полевое учение, проводимое в Учебном центре «Гарахейбат» привлечены около 700 военнослужащих личного состава, до 80-ти единиц военной техники и четыре вертолета.

Оценка батальона проводится многонациональным оценочным составом с участием наблюдателей, представляющих командование Сухопутных войск НАТО. Учения пройдут до второго июня.