Минсельхоз построит себе новое здание
2017-05-31 15:50 | www.oxu.az | 3
Министерство сельского хозяйства Азербайджана выбирает подрядчика для проектирования нового административного здания.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Marja, об этом говорится в объявлении министерства.
Выбор подрядчика осуществляется на основе открытого тендера. В тендере могут принять участие компании, отвечающие необходимым материальным и техническим требованиям.
Взнос за участие в тендере составляет 500 манатов.
Банковская гарантия в размере 1% от цены тендерного предложения принимается до 20 июля.
Процедура тендера будет проведена 21 июля.