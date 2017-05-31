Минсельхоз построит себе новое здание

2017-05-31 15:50 | www.oxu.az | 3

Министерство сельского хозяйства Азербайджана выбирает подрядчика для проектирования нового административного здания.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Marja, об этом говорится в объявлении министерства.

Выбор подрядчика осуществляется на основе открытого тендера. В тендере могут принять участие компании, отвечающие необходимым материальным и техническим требованиям.

Взнос за участие в тендере составляет 500 манатов.

Банковская гарантия в размере 1% от цены тендерного предложения принимается до 20 июля.

Процедура тендера будет проведена 21 июля.

У.А.

