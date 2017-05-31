Ирина Дубцова, Стас Пьеха и другие новые участники фестиваля «Жара» – ФОТО

2017-05-31 16:00 | www.oxu.az | 3

С 27 по 30 июля в столице Азербайджана на побережье Каспийского моря пройдет международный музыкальный фестиваль «Жара - 2017». Организаторами «Жары» являются популярный исполнитель Эмин, заслуженный артист РФ Григорий Лепс и основатель Русского радио и премии «Золотой граммофон» Сергей Кожевников.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на страницу фестиваля в социальной сети Instagram (@zharafest), к списку участников фестиваля прибавились следующие популярные исполнители - Александр Панайотов, Егор Крид, Ирина Дубцова, Альбина Джанабаева, Александр Маршалл, Вахтанг, Бурито, Стас Пьеха.

A.C.

